Местные отели она назвала "сараями" и заявила, что теперь люди "перестанут покупать туры в Ялту"

Турагент из Уфы обрадовалась потопу в Ялте. Коллаж: "Сегодня"

Турагент из России заявила, что потоп в оккупированной Ялте, где погибли люди, – "лучше даже, чем праздники".

Она обрадовалась, что из-за наводнения ей пока не придется продавать туры в Крым.

"Это лучше, чем Новый год, лучше, чем день рождения, лучше, чем День туризма, лучше, чем секс!" – заявила она.

Местные отели она назвала "сараями".

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"Наконец-то у людей будет достойный отдых, Ялту смыло к еб**ням!" – сказала она.

18 июня потоки на улицах были настолько сильные, что смывало даже автомобили. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, закрыли въезд в Ялту и начали эвакуацию жителей из затопленных зон. В городе было остановлено движение многих маршрутов общественного транспорта, подземные переходы затопило, частично отсутствовали электроснабжение и связь.