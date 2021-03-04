Языковой скандал в харьковском облсовете: депутата выгнали из фракции

Депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко исключили из фракции "Евросолидарность" после отказа перейти на украинский язык во время заседания.

Об этом сообщили на странице политсилы в Facebook.

Так, по итогам собрания фракция исключила депутата за нарушение закона о языке из-за "отсутствия аргументированных объяснений и расхождения идеологических основ между Дорошенко и партией".

В Facebook Дорошенко объяснил, что разволновался, поскольку впервые выступал с трибуны, а не с места. Он попросил прощения у жителей области и коллег по фракции.

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"Разволновался, поэтому выступал на русском языке и не смог донести свою мысль по-украински, хотя до того, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском. Хочу извиниться за это перед обществом, а также перед своими коллегами по партии Европейская солидарность", - сказал он.

Также Дорошенко признал, что в быте разговаривает на русском языке, но пообещал, что будет чаще использовать украинский.

Напомним, в Николаеве депутаты отказались говорить на украинском языке и мэр Сенкевич переводил их речь .

Кроме того, в Днепре также разгорелся языковой скандал –депутат и первый заместитель спикера местного облсовета Геннадий Гуфман перешел на русский прямо во время заседания.