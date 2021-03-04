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Языковой скандал в харьковском облсовете: депутата выгнали из фракции

4 марта, 21:09

Татьяна Очеретяная

Дорошенко объяснил, что разволновался

Депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко исключили из фракции "Евросолидарность" после отказа перейти на украинский язык во время заседания.

Об этом сообщили на странице политсилы в Facebook.

Так, по итогам собрания фракция исключила депутата за нарушение закона о языке из-за "отсутствия аргументированных объяснений и расхождения идеологических основ между Дорошенко и партией".

В Facebook Дорошенко объяснил, что разволновался, поскольку впервые выступал с трибуны, а не с места. Он попросил прощения у жителей области и коллег по фракции.

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"Разволновался, поэтому выступал на русском языке и не смог донести свою мысль по-украински, хотя до того, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском. Хочу извиниться за это перед обществом, а также перед своими коллегами по партии Европейская солидарность", - сказал он.

Также Дорошенко признал, что в быте разговаривает на русском языке, но пообещал, что будет чаще использовать украинский.

Напомним, в Николаеве депутаты отказались говорить на украинском языке и мэр Сенкевич переводил их речь .

Кроме того, в Днепре также разгорелся языковой скандал –депутат и первый заместитель спикера местного облсовета Геннадий Гуфман перешел на русский прямо во время заседания.

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