Версія українською
$ 28,06
33,9

За январь боевики понесли большие потери на Донбассе

2 февраля, 10:48

Сергей Мартынец

Противник облегчает задачу украинской армии – большинство потерь небоевые

За первый месяц 2021 года оккупационные войска понесли немалые потери. Только за январь подразделения оккупантов недосчитались более 60 человек убитыми на передовой, небоевыми смертями и пострадавшими. Об этом сообщил в Twitter офицер разведки украинской армии Сергей Нещадим.

Стоит отметить, что большинство потерь боевиков – небоевые (это может быть и по болезни, из-за пьянства и наркомании, неуставных отношений, ДТП, неаккуратное обращение с оружием, подрывы на своих же минах).

Потери боевиков с 1 января по 1 февраля составили 62 человека:

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", за неделю боевики ранили пятерых армейцев, один из которых скончался в больнице.

А вот за 2020 год ВСУ хорошо покрошили оккупантов на Донбассе. Около тысячи убитых и раненных, десятки единиц техники.

Новости на эту же тему:
Донбасс боевики потери боевиков

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Куди зникла дружина Януковича? Впадете, коли дізнаєтеся
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару