Забирают прямо с улиц. На Донбассе мужчин массово увозят в военкоматы

На Донбассе неспокойная ситуация. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 21 февраля на Донбассе ситуация немного утихла по сравнению с предыдущими днями. Но при этом всем мужчинам до 55 лет раздали повестки и обязали ехать в военкомат.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Что происходит на Донбассе?

Репортеры "Сегодня" выяснили, что сейчас на Донбассе оккупанты проводят полную мобилизацию.

"Сегодня у нас с утра тише, чем последние 2-3 дня. На шахтах всем мужчинам до 55 лет раздали повестки, обязали ехать в военкомат. Делается это в рамках объявленной мобилизации. Сообщили, что если будут уклоняться – посадят. Если честно, то мы заправили машину, и если мужа захотят забрать воевать, то уезжаем из Донецка всеми правдами-неправдами", – рассказала нам жительница Донецка.

"Сидим в военкомате, ждем непонятно какую машину, которая повезет непонятно куда. Полная мобилизация", – также рассказал нам один из жителей Донецка.

В микрорайоне Заперевальный вчера, 20 февраля, отчетливо слышали взрывы, но доносились они издалека – как раз со стороны линии фронта.

"Ходят некие люди и предлагают уезжать в Россию, но старики – от 85 до 91 года – там остались, в одном из подъездов не хотят уезжать. Плюс боятся, что их квартиры разграбят мародеры. Также пошли такие слухи, что где-то уже начали шастать по пустым домам", – рассказали дончане журналистам "Сегодня".

Также нам стало известно, что в Донецке на улицах правоохранители останавливают машины и проверяют документы. А люди в специальной военной форме с русским акцентом спрашивают у водителей, которым нет 55 лет, были ли они в военкоматах и получали ли повестки.

Реклама

Кроме того, в городе Снежное Донецкой области мужчин также насильно отправляют на войну.

Людей забирают в военкоматы. Скриншот

Реклама

Оккупанты обстреляли Донбасс 80 раз – ранен украинский военный

За прошедшие сутки, 20 февраля, на Донбассе российские оккупанты 80 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Российско-оккупационные войска обстреляли: