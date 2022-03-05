Забитые пассажирами эвакуационные поезда выбираются из Харькова

Эвакуация из Харькова. Фото "Сегодня"/Reuters

Из Харькова едут эвакуационные поезда и даже электрички. Рейс выехал из обстреливаемого оккупантами города затемно, с выключенным светом. Пассажиров даже попросили выключить телефоны, чтобы не обнаруживать местонахождение.

По дороге составу пришлось остановиться в поле приблизительно на час, переждать обстрел.

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Люди эвакуируются массово и даже с домашними животными.

Фото "Сегодня":

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В Сети опубликовали видео из другого эвакуационного состава:

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Обстрел Харькова продолжается

По сообщениям, ночью враг снова накрыл Харьков. Сильные взрывы слышали в районе – Салтовки, Холодной Горы, Баварии, Советской, Основы, Люботин, пос. Жуковского. Вооруженные силы Украины в районе Харькова оттесняют российские войска к границе и уничтожают их танки.