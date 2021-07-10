Заборы и разруха по цене дороже Дубая – как встречает туристов оккупированный Крым

При России полуостров "оброс" заборами – доступ к пляжам и санаториям теперь есть только у военных страны-оккупанта

Крым больше не для простых отдыхающих - на красивые пляжи пускают только военных. Фото: скриншот

Высокие цены, двухметровые заборы и перекрытая дорога к морю – такой сейчас курортный сезон в оккупированном Крыму.

Оккупационные власти ежегодно хвастаются рекордным количеством туристов на полуострове, но никто за годы аннексии этих миллионов курортников так и не увидел, зато видят, как Крым превращается в военную базу.

Корреспондентка "Сегодня" Эльвина Сеитбулаева убедилась в этом своими глазами.

Почти пустые лежаки и грязное море. Это – если возможно пройти к морю. Туристов и жителей к воде часто просто не пускают из-за милитаризацию и нашествия российских военных.

Житель Партенита специально для нас снял кадры – военный санаторий "Крым" полностью огражден, а проход на пляж – только через турникет. Еще в прошлом году хоть за 150 рублей, но люди проходили к морю, а в этом году уже нельзя.

"Закрылся он не только для отдыхающих но и для местных жителей. Санаторий принадлежит Министерству обороны Российской Федерации", – говорит Алексей Назимов из Партенита.

Минобороны России наглухо заварило вход и на пляж в Севастополе, который у заповедного урочища Скалы Ласпи. Местные жители получили от ведомства ответ: эта территория ограждена для нужд Вооруженных сил РФ.

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За колючей проволокой – возмущенные люди, а у моря отдыхают разве что люди в погонах.

"Напишите сразу, что Крым это военная база. Вот прям на Крымском мосту и напишите", – говорит один из них.

Постепенно изолируют людей и от крымской красоты. Например, смотровая площадка в Алупке перекрыта двухметровым забором – туда уже завезли стройматериалы и технику. Охранник на территорию никого не пускает.

"Как нам в СМИ всем говорят, что там вражеская Украина и т.д. и т.п., а в итоге мы не защищены никем от российской власти. Так получается?" – возмущаются люди.

Отпугивают туристов и погодные аномалии этого лета. Надежда заработать в сезон у жителей уплыла вместе с потоками наводнений.

И при этом цены на отели бьют рекорды – Забронировать номер в оккупированном Крыму сейчас дороже, чем в Дубае. Недавно жительница Киева Валерия вернулась из экзотического курорта.

"Мы с парнем отдыхали в Дубае. За 10 дней в Эмиратах мы потратили около 65 тыс. гривен. Около 16 тыс. мы потратили на питание, еще столько же на развлечения и транспортные расходы. И это без авиабилетов", – делится она.

Для сравнения мы зашли на сайт отелей Крыма. Бронируем отель в Ялте на двоих – на 10 дней двухместный номер "комфорт" с включенными завтраком, обедом и ужином в сутки будет 20 637 рублей, то есть 206 370 за весь период.

206 370 рублей конвертируем в гривну – в итоге десятидневный отдых обойдется в 75 293 гривен. Для сравнения: примерно такой же отель в турецкой Анталии обойдется от 12 тыс., на Кубе – от 26 тыс., а на райских Мальдивах – от 55 тыс. гривен.

Каждый год оккупационная власть хвастается рекордным количеством туристов в Крыму – мол, при Украине такого не было. Но никто на полуострове за годы аннексии этих миллионов курортников не видел.

Напомним, в прошлом месяце в соцсетях появились шокирующие кадры из оккупированного Крыма, как военнослужащий ФСБ России угрожал рыбакам на набережной оружием за якобы незаконный вылов рыбы.