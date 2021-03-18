Задержанный признался в убийстве семилетней Маши в Херсонской области

Задержанный по делу об убийстве 7-летней Марии Борисовой 62-летний житель села Счастливое на Херсонщине Николай В. признался, что убил девочку.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook. Он отметил, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность мужчины к преступлению.

"Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Да, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", – написал он.

Реклама

Глава Нацполиции рассказал, что кто-то пытается повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта, и обвинила другого человека.

Сейчас подозреваемый остается под стражей. На данный момент полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу.

Видео: facebook.com/iklymenko.fb

Напомним, семилетняя Маша Борисова, жительница села Счастливое, пропала 7 марта. Ее искали четыре дня – девочку нашли мертвой в сарае. В полиции предполагают, что тело ребенка могли подбросить. По данным экспертизы, девочку изнасиловали и задушили. В субботу, 13 марта, Машу похоронили – попрощаться с ней пришли около 400 человек.