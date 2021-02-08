Задохнулся под завалами: на предприятии в Хмельницкой области погиб мужчина, еще двое пострадали

Двух мужчин успели найти и спасти

В Хмельницкой области на предприятии произошел сдвиг в силосной яме. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Отмечается, инцидент случился в селе Поляхово. Из-за сдвига в силосной яме трое работников предприятия оказались в ловушке.

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Двух спасатели успели найти и откопать, мужчины были живы. Одного спасти не удалось. Он задохнулся под завалами.

Напомним, ранее в Хмельницком произошел обвал грунта, трещины дошли до фундамента жилого дома. К счастью, под самим домом почва выдержала, благодаря этому многоэтажка не упала.

Кроме того, "Сегодня" сообщали, что в центре Одессы обрушился аварийный дом. Здание признали таковым еще 20 лет назад, но жильцов за все время так и не отселили.