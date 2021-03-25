Загадочная ДТП на Одесской трассе: на обочине нашли труп и деталь автомобиля (фото)

На обочине автодороги Киев-Одесса в среду обнаружили тело мужчины с повреждениями, характерными для ДТП, рядом полиция нашли обломки автомобиля.

Об этом сообщил Березовский районный отдел полиции в Одесской области.

Происшествие с неизвестным автомобилем произошло в Березовском районе Одесской области

Полиция уже установила личность потерпевшего – это 55-летний жителя Ширяевской ОТГ.

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Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц.

Правоохранители просят возможных очевидцев события поделиться любой информацией об обстоятельствах ДТП по спецлинии "102".

Напомним, в Киеве мужчина получил много повреждений после того, как его сбил автомобиль, при этом его еще и обвинили в повреждении чужой машины.

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