Загадочная смерть двухлетнего ребенка в Харькове: эксклюзивные подробности (видео)

В Харькове мать убила своего ребенка. Двухлетнего маленького мальчика нашли бездыханным. Его мать сразу после трагедии выпрыгнула из окна четвертого этажа. Женщина тяжело травмирована, но выжила. И уже дала первые шокирующие показания! Что рассказала – узнала корреспондент "Сегодня" Анна Бровко.



Бессознательный мальчик на диване со следами удушения на шее. Рядом возможное орудие убийства – пояс от халата. А у открытого балкона – лестница. Такую картину увидели следователи, когда вошли в квартиру 36-летней харьковчанки. Допускают – женщина убила сына и выпрыгнула из окна.

Трагедия произошла около 4 утра. Соседей разбудили сирены скорой помощи и полиции. Всех их вызвала мать. Все живущие рядом смущены: никогда не видели соседку не в настроении. Говорят, она спокойна, вежлива и хорошо заботилась о своем двухлетнем малыше.

Реклама

"Когда с ребенком гуляла, она не дружила с мобилкой, как другие мамы. Она спокойно с ним гуляла. И в колясочке спокойно", – говорит соседка.

Она родила поздно – почти в 34 года. Ребенок был желан, носилась с ним, как птичка.

Что говорят в мэрии

В горсовете рассказывают, мальчик был здоров, ходил в детсад, имел вдоволь игрушек. Мать воспитывала сына сама. Жила с отцом и дедушкой. Последний как раз спал в соседней комнате, когда разворачивалась трагедия. В настоящее время двери не открывает. С ним работают правоохранители. Первые объяснения – почему решила покончить с ребенком – уже предоставила сама мать.

"Она сказала, что врачи ей сообщили о тяжелом заболевании, которое у нее было обнаружено, и женщина решила убить своего ребенка. Поскольку, по ее словам, никто не смог бы заботиться, как она, о ее ребенке. Эта болезнь связана с иммунодефицитом", – говорит спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Действительно ли женщина была неизлечимо больна – выясняют полицейские. Осознавала ли свои действия – ответить на это должны назначенные экспертизы. Сама мать – в реанимации. Ей сделали несколько операций. Травмы тяжелые и угрозы для жизни нет.

Реклама

"Она находится в больнице скорой помощи в отделении реанимации. До сих пор обследуется. Там имеют место множественные переломы. Смотрят еще наличие каких-либо заболеваний, которые могут сопутствовать этой ситуации", – говорит заместитель харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

В больнице женщина под охраной. Уголовное производство уже возбуждено, подозрение пока не объявили. Прокуроры ждут разрешения от медиков, чтобы допросить мать. За убийство ребенка за решеткой она может пробыть около 15 лет.

Ранее мы писали: