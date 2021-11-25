Закидали камнями и подожгли: в Донецкой области подростки жестоко убили двух мужчин

В Донецкой области произошло жуткое убийство. Фото: коллаж "Сегодня"
В Донецкой области двое парней – 16 и 18 лет – жестоко убили двух мужчин. Также они сожгли дом.
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.
Жуткие детали
В августе 2021 года 16-летний и 18-летний парни устроили пьянку. Затем они поссорились на улице со своим знакомым. В результате 44-летнего мужчину избили.
Когда пострадавший потерял сознание, его затащили в заброшенное здание и забросали камнями.
Свидетелем преступления стал 52-летний прохожий. Злоумышленники жестоко убили его и покинули в том же помещении. У одного из мужчин парни вытащили паспорт, военный билет и мобильный телефон.
Преступники сожгли дом
Через два дня подозреваемые парни вернулись на место преступления. Дом, в котором спрятали тела, подожгли.
Что грозит злоумышленникам?
Максимальное наказание для преступников – пожизненное лишение свободы.