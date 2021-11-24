Заклеил рот и ударил. Под Днепром в интернате учитель изнасиловал 13-летнюю девочку

Бабушка рассказала, что мужчина ударил девочку по лицу / Фото: Коллаж: Сегодня
В Каменском районе в селе Саксагань преподаватель интерната изнасиловал 13-летнюю девочку.
Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.
По словам бабушки, инцидент произошел 9 ноября. Она рассказала, что мужчина ударил ее внучку по лицу, а потом заклеил рот липкой лентой и изнасиловал.
"Открыто уголовное производство по 156-ой статье УК Украины. Назначены соответствующие экспертизы", – рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Если вину мужчины докажут, он может провести за решеткой от 5 до 8 лет.
Сексуальное насилие над детьми в Украине
В среднем в почти 80% случаев насилуют детей взрослые, которых они знают. Из них около 40% – очень близкие к ребенку родственники или родители. О 90% преступлений никогда не сообщают в полицию.
Почему дети молчат
Причины молчания детей самые разные:
- страх или стыд;
- недоверие родителей к словам ребенка;
- страх ребенка потерять близкого взрослого, который заботится и часто дарит подарки;
- зависимость семьи от педофила.
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