Заклеил рот и ударил. Под Днепром в интернате учитель изнасиловал 13-летнюю девочку

Бабушка рассказала, что мужчина ударил девочку по лицу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Каменском районе в селе Саксагань преподаватель интерната изнасиловал 13-летнюю девочку.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

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По словам бабушки, инцидент произошел 9 ноября. Она рассказала, что мужчина ударил ее внучку по лицу, а потом заклеил рот липкой лентой и изнасиловал.

"Открыто уголовное производство по 156-ой статье УК Украины. Назначены соответствующие экспертизы", – рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Если вину мужчины докажут, он может провести за решеткой от 5 до 8 лет.

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Сексуальное насилие над детьми в Украине

В среднем в почти 80% случаев насилуют детей взрослые, которых они знают. Из них около 40% – очень близкие к ребенку родственники или родители. О 90% преступлений никогда не сообщают в полицию.

Почему дети молчат

Причины молчания детей самые разные:

страх или стыд;

недоверие родителей к словам ребенка;

страх ребенка потерять близкого взрослого, который заботится и часто дарит подарки;

зависимость семьи от педофила.

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