Закопанное сердце лгуна и стены из крови. ТОП-5 мистических замков западной Украины (фото)

Самые мистические замки западной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Западные области Украины славятся большим количеством замков и крепостей. Причем многие из них окружены легендами и мистическими историями, некоторые их которых дошли и до нашего времени.

"Сегодня" выбрали пять самых мистических замков западной Украины.

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Средненский замок

История этого замка связана со священным Граалем, Орденом тамплиеров, родами Добо, Другетов и Ракоци, ведь им в разное время и принадлежала крепость. Сейчас от замка остались одни руины, но истории сохранились. Огромные подземелья и находки теперь засыпаны камнями.

От Средненского замка остались руины. Фото: Всвіті

Местные жители рассказывают, что еще несколько лет назад на стенах просматривались барельефы с изображением Медузы Горгоны и, как бы это ни было странно, Иисуса Христа.

Историки говорят, что замок построили монахи из Ордена тамплиеров. Эти люди были рыцарями и воинственніми защитниками католицизма. Впрочем, их же подозревали и в связи с дьяволом.

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Фото: livejournal

Именно с этим орденом связаны и легенды о связи Грааля со Средненским замком. Мол, Чашу, сделанную из изумруда короны архангела Люцифера, когда-то спрятали именно в стенах этой крепости. А все потому, что Средненский замок был одним из самых отдаленных и темных крепостей тамплиерского Ордена. Там монахи решили спрятать священное сокровище.

Еще одна интересная история – об Иштване Добо. Из-за клеветы воеводу посадили в тюрьму. А после смерти его тело похоронили отдельно от сердца. Причем сердце – как раз в земле Средненского замка.

Острожский замок

Острожский замок построили в XIV веке на вершине невысокого холма по распоряжению Даниила Острожского. До наших дней сохранились Каменная и Круглая башни, Богоявленский собор с надвратной колокольней и фрагменты оборонительных стен.

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Острожский замок. Фото: busfor

Рассказывая о замке, местные жители часто вспоминают историю Гальшки Гулевичевны, которая основала Острожскую академию. Девушка была единственной наследницей Ильи Острожского.

После смерти отца ее не раз пытались насильно выдать замуж. По одной из легенд, Гальшка не выдержала тяжелую судьбу и бросилась со стен замка. Ее грустный призрак ночью бродит по Замковой горе.

Кременецкий замок

Кременец Тернопольской области окружен семью горами. На вершине одной из них – горы Бона – до сих пор красуются руины могучей когда-то княжеской крепости. Замок много раз разрушали и восстанавливали, пока от него не остались лишь каменные останки.

Что осталось от замка Фото: Всвіті

А самой известной легендой замка является история о королеве Бона. Итальянка завладела им в середине XVI века, получив как подарок от мужа, Сигизмунда I. Чрезвычайно красивая, умная, амбициозная, но жестокая женщина. Ей приписывают самые ужасные, даже демонические черты.

По одной из версий, именно она изжила из мира своих невесток, родовое происхождение которых не соответствовало ее политическим планам.

Как выглядела королева. Фото: Всвіті

Также говорят, что королева подписала соглашение с самим дьяволом. Согласно документу, женщина должна была получить вечную молодость. А для этой цели королева приносила в жертву девственниц: их выводили на верхний ярус замка и сбрасывали оттуда на острые сваи. А в багровой крови правительница купалась, получая красоту и молодость. Другая история рассказывает о ваннах из крови младенцев.

Замок Любарта

Луцкий замок – один из старейших и крупнейших в Украине. Его построили в XIV-XV веке, замок принадлежал литовскому князю Любарту. В 1429 г. там на съезде европейских монархов побывал князь Витовт.

Одна из легенд Луцкого замка рассказывает о жизни молодой девушки – Оксаны. Женщину полюбил комендант крепости, но его чувства не встретили взаимность.

Замок Любарта Фото: busfor

За отказ он наказал Оксану: солдаты сначала надругались над ней, после чего тело разрубили на мелкие частицы и бросили в реку. С того момента в замке Любарта появилось женское привидение, бродившее по улицам старого города по ночам в поисках частиц своего тела.

Историки говорят, что в межвоенный период по утрам в замке находили мертвых мужчин с обезображенными лицами. Говорят, таким образом Оксана напоминала, как не по-человечески с ней поступили люди в форме.

Невицкий замок

Невицкий замок находится в Закарпатской области, его в XII веке построили венгры, чтобы защищать свои границы от Киевской Руси. Архитектура замка уникальна – ей нет аналогов в Европе. До наших дней сохранилась только часть здания.

По легендам, стены замка сделаны на основе молока и яичного белка. Якобы очередная его владелица заставляла жителей сдавать молоко и яйца для раствора, что в итоге привело к голоду и нищете местного населения.

Невицкий замок. Фото: busfor

Позже злобной деве показалось мало добавлять в раствор яйца и молоко, она также потребовала сдавать грудное молоко, в результате от голода начали умирать и маленькие дети.

Но и этого не хватало – в раствор стали прибавлять человеческую кровь. В результате слух о ее жестокости дошел и до короля Масяша. Он приказал собрать всех коров в округе и привязать им колокольчики. Ночью они устроили шум под замком и злобная дева решила, что начался штурм замка. Когда она пыталась сбежать, король Масяш настиг ее и отрубил голову.

Призрак горе-строительницы до сих пор бродит по замку, периодически пугая туристов.