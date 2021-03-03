Закрыли детей в доме и уехали: в Винницкой области в пожаре погибла девочка, ее сестра – в реанимации

В Винницкой области мать с сожителем закрыли дома дочерей и поехали в соседнее село. Когда вернулись, их жилье уже горело, двухлетняя девочка умерла.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Как все произошло?

Маленький дом на две комнаты вспыхнул днем. Перед тем как оставить детей, родители так натопили печь, что от высокой температуры загорелось лежащее рядом тряпье.

Девочки уже не могли самостоятельно выбраться из огня. Температура внутри была такой, что плавилась техника и металлическая посуда.

Видео: Сегодня

Дочерей двух и шести лет вытаскивала мама Светлана. Когда дом горел, она как раз вернулась из деревни, где искала работу.

"Залезла в дом и увидела, что от печи идет огонь. Она начала искать детей. В доме было очень много дыма. Найдя на кровати двух своих бессознательных детей, она их вынесла на улицу", – сказал полицейский Виталий Стахов.

Что с детьми?

Двухлетняя Виктория задохнулась угарным газом.

Ее шестилетняя сестричка Ульяна в реанимации, у нее сильно обожжены легкие. Сколько еще девочка проведет в больнице, неизвестно. Ребенок в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ. У нее вымывается из дыхательных путей сажа, которая попала во время дыхания при пожаре.

Что еще известно?

Соседи рассказывают, семья переехала в съемный дом несколько месяцев назад. Взрослых почти не видели, а вот детей хорошо помнят.

"Я всегда угощала: чай им давала и конфетки. Они выскочат тут вот, в щелочку, та маленькая такая красивая девочка, ямочки такие на щеках, беленькая такая, такая кнопочка, Боже, красавица, я не могу", – сказала жительница села Галина Никулина.

Бабушка детей Галина Прокопив рассказала, что дочь дважды была замужем. Дети от разных мужчин. Раньше жили в одном доме, а когда познакомилась с Вячеславом – забрали дочерей и уехали в соседнее село.

Пока правоохранители определяют, кто ответит за смерть двухлетней Виктории. Они уверяют, что семья неблагонадежная, поэтому Светлану могут лишить родительских прав.

Напомним, ранее в Киеве ночью горела квартира в многоэтажке.

Кроме того, в Винницкой области 16-летний парень сам едва не погиб, но спас из огня четырехлетнюю сестру.