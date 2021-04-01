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Закрытие рынков – удар по малому бизнесу: в Полтаве протестуют предприниматели (фото)

1 апреля, 11:30

Мария Дмитренко

В регионе с 3 апреля усиливают карантинные ограничения

Под стенами Полтавской ОГА предприниматели митингуют против закрытия рынков на карантин с 3 апреля.

Как сообщает "Зміст", предприниматели продуктовых и непродовольственных рынков требуют разрешить им работать на выходных.

Фото: ЗМІСТ

По словам протестующих, они не получат помощи бизнесу от правительства, ведь по распределению их регион не находится в красной зоне карантина.

Фото: ЗМІСТ

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Как рассказал заместитель председателя народной кооперации "Полтавщина" Александр Лещенко, предприниматели против закрытия рынков, ведь это удар по малому бизнесу.

Фото: ЗМІСТ

Напомним, согласно решению комиссии, с 3 по 17 апреля будут действовать запреты на:

Что разрешено:

Ранее мы сообщали, что несмотря на рост заболеваемости, правительство не рассматривает возможность введения полного локдауна по всей территории Украины.

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