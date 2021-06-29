Пока отец отдыхал на озере. 5-ти летнего мальчика убило током в Одесской области

Ужасная трагедия произошла в Измаильском районе. Ребенок залез в трансформаторную будку, пока его отец не видел

Трансформаторная будка, в которую залез ребенок, была открыта. Фото: ГУНП

В Измаильском районе Одесской области 5-летний мальчик отдыхал с отцом возле озера и залез в открытую трансформаторную будку, которая находилась вблизи. В результате чего ребенка ударило током, он погиб.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, полицейские будут устанавливать, почему объект, который представляет опасность для людей, не был на замке, а маленький мальчик – не под присмотром взрослых.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Фото: ГУНП

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Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

"умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай";

"злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство";

"нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

Трансформаторная будка, в которую залез ребенок, была открыта. Фото: ГУНП Реклама

Досудебное расследование продолжается.

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Также напомним, в Черниговской области попытка сделать фото на крыше поезда закончилась трагедией – парня ударило током, он загорелся.

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