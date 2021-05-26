Всю ночь просидела на холоде: под Запорожьем отец забрал дочь на пьянку и забыл о ней

Мать ребенка забила тревогу, когда не нашла дома дочь и мужа – мужчина пришел домой на следующее утро с замерзшей и голодной девочкой

/ Фото: Нацполиция

В Запорожской области полицейские составили несколько протоколов в отношении отца, который забрал из дома маленькую дочь и не следил за ней.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

К правоохранителям обратилась мать ребенка. Она рассказала, что пока она была на работе, ее муж с 10-летней дочерью уехали куда-то на авто и не вернулись, а телефон у мужчины выключен.

Глава семьи вернулся с дочкой только под утро. Девочка была голодной, в легкой одежде, поэтому очень замерзла. Оказалось, что мужчина взял ребенка на пьянку с друзьями и оставил его без присмотра. Целую ночь девочка сидела одна без еды и одета не по погоде.

/ Фото: Нацполиция Реклама

За невыполнение родительских обязанностей, распитие алкоголя в общественных местах и пьяную езду на мужчину составили протоколы. За последнее нарушение ему грозит 17 000 гривен штрафа с лишением водительских прав на один год.

Напомним, в Одессе трое детей жили в ужасных условиях. Родители закрыли их в квартире и ушли, дети просили помощи у прохожих через окно.

Кроме того, в Харьковской области двух мальчиков нашли голодными и грязными на улице.