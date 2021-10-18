Заморозки до -5 градусов. Какой будет погода в Харькове 18 октября

Погода в Украине в октябре. Фото: коллаж "Сегодня".

В Харькове и области в понедельник, 18 октября, ночью будут заморозки до -5 градусов, а днем температура поднимется до 12 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По данным синоптиков, сегодня во всех районах области будет одинаковая температура на улице – 10-12 градусов тепла. Дождя в этот день не прогнозируют, а вот ветер будет 5-10 м/с.

Как изменится погода в Харькове 18 октября. Карта Укргидрометцентра

Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

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