Заморозки до -5 градусов. Какой будет погода в Харькове 18 октября

Погода в Украине в октябре. Фото: коллаж "Сегодня".
В Харькове и области в понедельник, 18 октября, ночью будут заморозки до -5 градусов, а днем температура поднимется до 12 градусов.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, сегодня во всех районах области будет одинаковая температура на улице – 10-12 градусов тепла. Дождя в этот день не прогнозируют, а вот ветер будет 5-10 м/с.
Аномально холодный сентябрь
Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.
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