Запасаются оружием и патронами. Верят ли сумчане в возможное вторжение РФ (видео)

Украинцы готовы к сопротивлению в случае вторжения РФ

Не гречкой, сахаром и солью, а патронами запасаются сейчас жители Сумской области, что граничит с Россией. Там уже фактически укомплектованы отряды теробороны.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

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На выезде из Сум – дорожный указатель "Курск". Это российский город в 150 километрах. Именно туда на днях Россия начала стягивать войска. Об этом сообщают иностранные издания.

Верят ли сумчане в наступление россиян?

Большинство людей уверены, что полномасштабного вторжения не будет.

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"Если они на нас нападут, они распадутся. Слава Украине", – говорят люди.

Они не боятся, но готовятся.

"Желающих поступить к резервистам теробороны на сегодня более чем достаточно. Я не могу назвать точную цифру, но в полтора раза точно. Активность женщин заметна", – сказал глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Хватает ли оружия?

Чиновники подсчитали, что сейчас более чем у 7 тысяч сумчан есть на руках зарегистрированное оружие. И в случае необходимости жители готовы стать к обороне.

"Это гражданский карабин, который разрешен для охоты и для защиты собственной жизни", – сказал ветеран войны с Россией Андрей Букин.

Андрей приобрел огнестрельное оружие, когда началось военное обострение на Донбассе. Сначала ездил в зону боевых действий как волонтер, а затем ушел добровольцем в АТО. Рассказывает: "Заметил, что в вооруженных магазинах области в последнее время патроны разбирают более активно".

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"Люди волнуются. Они идут в магазин, покупают пачку патронов и им становится немного спокойнее", – сказал Букин.

В магазинах оружия и патронов хватает, но есть временные проблемы с поставщиками.

Есть ли место в территориальных батальонах?

Кому не хватит места в территориальных батальонах, предлагают формировать общественные группы. Масштабные тренировки добровольцев начнут уже через несколько недель.

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