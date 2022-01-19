Запрещено включать тепло. Под Винницей в детсаду мерзнут дети

В детском саду Винницкой области мерзнут дети. Фото: коллаж "Сегодня"
В поселке Бар Винницкой области в детском саду мерзнут дети, так как в учреждении всего лишь 8 градусов тепла. Родители возмущены тем, что руководство садика запретило включать газовый котел.
Об этом сообщила мама одного из детей Лариса Генсировская, передает ТСН.
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По словам мамы одного из воспитанников Ларисы, в детском саду дети греют руки горячей водой, а воспитатели сидят в шапках и верхней одежде. В учреждении температура воздуха составляет всего +10 градусов в группе, а в спальне – 8 градусов тепла.
Родителям приходится одевать детей очень тепло:
"Надеваем футболку, тоненькую кофту, сверху теплый гольф и теплую кофту на байке. Колготы, брюки теплые, двое теплых носков. Воспитатели сидят в осенних куртках, шапках и заматываются бабушкиными платками. Детям моют руки горячей водой, чтобы согреть. Руки кладут на батарею греют, выводят их на улицу и заставляют бегать, чтобы они согрелись", — рассказала Лариса.
В детсаду очень холодно. Фото: ТСН
Руководство запрещает включать газовый котел для тепла
По словам женщины, в детском саду есть твердотопливный и газовый котлы. Газовый включается автоматически, когда на улице низкая температура. Лариса отметила, что в этом году дошкольное учреждение не включили в договор о газоснабжении. Это было спланировано заранее, что газовый котел в садике этой зимой не должен включаться.
Родители воспитанников стали обращаться к руководству поселка, но там приказали воспитателям установить в группах и спальнях обогреватели.
"Я так поняла, что газовое оборудование отключили вообще. Там автоматика была от твердотопливного котла до газового, если твердотопливный котел не справляется, газ автоматически должен включаться, а они сделали что-то, что он не включается, и надо ждать мастера из Винницы, который настроит эту автоматику", – возмутилась Лариса.
Обращение родителей. Фото: ТСН
Решили ли проблему?
Спустя длительное время в среду, 19 января, в детсаду все-таки включили газовый котел. Сейчас температура воздуха в учреждении составляет 14-15 градусов тепла.
"Мы только включили котел. Надеемся, будет тепло", – сказала заведующая детсадом Лариса Скульская.
В Кропивницком мама забрала переохлажденную дочь из садика
В Кропивницком местная жительница Оксана Деминтиенко лечит свою 2-летнюю дочь после переохлаждения в детском саду. Женщина забрала оттуда ребенка с посиневшими губами и судорогами.
Как рассказала Оксана, в детском саду температура была 15 градусов. Ей позвонили и сказали, что у ее дочери синие губы и ее трясет.
"Я ее забрала и повезла в больницу. Врач сказала, что это от переохлаждения. Сегодня сдали анализы, потому что повышенная температура тела была и вчера, и сегодня. В нашей группе 15 градусов уже неделю. Я одевала ребенку полушубок, ботинки и теплые колготки", — отметила Оксана.
По словам женщины, на лекарства она потратила почти 900 гривен.
Как рассказала врач Ирина Дуванова, ребенок дрожал, так как было холодно в детсаду. У девочки была температура 37,5, а когда пришла на прием — уже 39.
"У ребенка были симптомы острой респираторной инфекции. Она очень часто ходила в туалет, это бывает, когда человек переохлаждается, от этого и развивается вирусная инфекция", – сообщила врач.
Сотрудница отдела управления Госпродпотребслужбы в области Тамара Третяк рассказала, что ответственность за температурный режим в детском саду несет владелец.
"В соответствии с санитарным регламентом, температура в групповых помещениях дошкольных учреждений должна быть от 19 до 23 градусов тепла. Отопление в детском саду включили, в заведении проводятся работы, батареи уже теплые", — добавила Третяк.