Зарабатывали 150 тыс. грн в день: в Ивано-Франковской области "накрыли" публичный дом

Полиция разоблачила публичный дом. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Яблоница Ивано-Франковской области полиция разоблачила публичный дом. Организатором стала 30-летняя жительница Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

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Детали

Как стало известно, интимные услуги предоставляли несколько девушек от 18 до 30 лет. Это жители Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей.

Отмечается, что девушек вербовали, пользуясь их уязвимым материальным положением.

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Стоимость услуг и доход

Суточный доход от преступной деятельности составил около 150 тысяч гривен, а стоимость услуг — от 2000 до 10 тысяч гривен в час.

Что грозит организатору незаконного бизнеса?

В полиции рассказали, что организатору грозит наказание до пяти лет лишения свободы. На данный момент ей сообщили о подозрении.

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