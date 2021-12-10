Зарабатывали 20 тыс. грн в день: в Винницкой области врачи продавали COVID-сертификаты

Полицейские разоблачили врачей, торговавших сертификатами вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня
В Винницкой области 37-летний медик вместе с другими врачами организовал схему продаж фиктивных COVID-сертификатов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
Каждый день злоумышленники зарабатывали около 20 тысяч гривень.
При проведении обысков по месту работы и проживания подозреваемых следователи изъяли:
- компьютерную технику;
- банковские карты;
- мобильные телефоны;
- черные записи с информацией о клиентах;
- незаполненные бланки сертификатов международного и внутреннего образцов с печатями врачей и больниц;
- другие вещественные доказательства их преступной деятельности.
Как работали злоумышленники
Организатор подыскивал желающих получить COVID-сертификаты без фактического введения вакцины, которые отображались в приложении "Дія", а другие врачи – вносили соответствующие данные в электронные реестры здравоохранения.
Стоимость такой услуги составляла от 3000 до 7500 гривень.
При осмотре автомобиля организатора этой схемы полицейские изъяли:
- COVID-сертификаты международного образца;
- черновые записи;
- банковские карты;
- мобильные телефоны, где сохранены переписки с клиентами.
Что угрожает врачам
Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).
За такое преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
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В период со 2 по 4 декабря на территории аэропорта 19 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки.
"Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", – говорится в сообщении.
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