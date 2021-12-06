Защищала мать. В Кривом Роге дочь пырнула ножом отца

Во время семейной ссоры дочь ранила отца / Фото: Коллаж: Сегодня
В Кривом Роге (Днепропетровская область) дочь ударила отца ножом за то, что он регулярно избивал ее мать. Мужчину госпитализировали.
Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники.
39-летнего мужчину привезли в больницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки слева и серьезными внутренними травмами.
"У него были задеты аорта, легкое и межреберная артерия. У потерпевшего остановилось сердце и ему сразу же начали проводить реанимационные действия", – пишут СМИ.
Что произошло
Почти смертельное ранение ему нанесла 19-летняя дочь во время семейной ссоры. Это произошло на улице Покровской. Как рассказала девушка, отец постоянно издевался над матерью и избивал ее.
Поэтому во время последней ссоры она схватила кухонный нож и ударила мужчину в грудь. Полиция изъяла орудие преступления и устанавливает все детали происшествия.
Ранее сообщалось:
- В городе Кодыма Одесской области нашли повешенным полицейского. Мужчина, по предварительным данным, покончил с собой в собственном сарае.
- В Киеве из-за перекрытой дороги водитель напал на полицейского. Мужчина угрожал полицейскому оружием.