Защищался от вора и сам попал за решетку (видео)

Заступиться за мужчину некому. Коллаж "Сегодня"

Год тюрьмы был приговорен жителю Тернопольщины, на которого в собственном доме напал грабитель. Более того, еще и начал душить. Обороняясь, хозяин дома зарезал обидчика. Можно ли защитить себя и все же остаться на свободе? Узнавали корреспонденты "Сегодня".

Подробности инцидента

"Я оборонялся. И он схватил меня как раз здесь за шею и начал душить", – рассказал Андрей.

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Андрей вспоминает, как на него в доме напал вор. Спасаясь от смерти хозяин дома взял первое попавшееся, что было на подхвате. И тогда я как раз вижу что выхода нет и думаю что он, как то с пустыми руками не пришел. Он меня, или я его", – рассказывает жертва нападения грабителя Андрей Шельпьяков.



Юристы говорят — при рассмотрении дел с самообороной нужно взвешивать все обстоятельства.

"Лицо, применяя необходимую оборону, даже если оно превышает, оно не является инициатором этих действий. То есть кто-то – преступник, который вмешивается в его жизнь, а потом лицо просто где-то недостаточно правильно оценило возможные последствия совершенного преступления в отношении нее", – сказал юрист Евгений Грушовец.



Буквально полтора года назад на Тернопольщине был похож на случай. Парень спрятался от группы нападающих у себя дома. Защищаясь, на пороге дома смертельно ранил обидчика.

"Я демонстративно показал нож и я думал что это их остановит, испугает, и они просто убегут. Но он на меня набросился когда я был с ножом", – рассказал Андрей Адский.

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Тогда полиция также начала уголовное производство за превышение пределов необходимой обороны. Только всеукраинский резонанс дал возможность переквалифицировать дело на другую статью — необходимая оборона.



А вот Андрей Шельпьяков, которому приговорили год тюрьмы, готовится подавать апелляцию. Уверен, его оправдают, если жена погибшего вора заявит на суде, что Андрей раскаялся. Вместо этого, по словам Андрея, за это она просит деньги – 75 тысяч гривен.



"Она говорит, что возмещение. А я говорю ну как? Залез ко мне в дом, начал и душить и тот во", – рассказал жертва нападения грабителя Андрей Шельпьяков.

Заступиться за мужчину некому. Так что единственная надежда отметить Рождественские праздники дома – это решение апелляционного суда.

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