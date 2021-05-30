"Защита" от воров. На Закарпатье мэр обязал закрывать ворота кладбища без забора (фото)

В Берегово произошел курьезный случай – власти обязали закрывать ворота кладбища, но вокруг него нет забора

В городе Берегово на Закарпатье мэр обязал на ночь закрывать центральное кладбище, чтобы туда не совались хулиганы и воры. Но есть одно но – кладбище не ограждено забором, так что инициатива властей бесполезная.

О решении городской председатель Золтан Бабяк сообщил в Facebook.

"Во избежание краж, актов вандализма, нарушения благоустройства на ночное время (с 21.00 до 09.00) вход на центральное кладбище закрыт", - написал он.

Скриншот из соцсети мэра

Однако после этого в Сети опубликовали фото, где видно, что кроме ворот вокруг кладбища ничего нет.

Фото: pershij.com.ua Реклама

Журналисты "Сегодня" связались с местными властями и полицией, чтобы спросить, как вышел такой курьез. Однако и мэр, и правоохранители отказались комментировать инцидент.

Фото: pershij.com.ua

Напомним, в Полтавской области в поселке Градижск шестеро подростков устроили на кладбище шоу и снимали это на видео.

Кроме того, в Сумской области рабочие устроили погром на кладбище.