Заснул за рулем с бутылкой водки в руках. В Харькове водитель создал пробку (видео)

Заснул за рулем с бутылкой водки в руках. В Харькове водитель внезапно остановился посреди дороги. За ним сразу же образовалась пробка.

Другие водители вышли посмотреть, что случилось, но такого точно не ожидали. Увидели, что автомобилист крепко спит и еще крепче держит бутылку водки.

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Свидетели вызвали копов, которые попытались разбудить нарушителя.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Одессе столкнулись сразу шесть авто. Первыми в ДТП попали Opel и Daewoo Matis.

Также напомним, в Винницкой области водитель грузовика насмерть сбил пешехода и выбросил тело в реку.