Затащил жертву в авто и вывез за город: в Черкассах спецназ задержал насильника (видео)

В Черкассах мужчина похитил и надругался над женщиной – правоохранители начали расследование, ему грозит 5 лет тюрьмы

В Черкассах с десяток спецназовцев задерживали подозреваемого в изнасиловании. Это 26-летний житель Смелы, ранее судимый за аналогичное преступление.

Об этом сообщили новости "Сегодня".

Злоумышленник затащил женщину к автомобилю, связал руки, а затем вывез за город. Там и изнасиловал.

Чтобы выяснить, кто совершил надругательство, оперативникам понадобилось несколько дней. Правоохранители развернули целую спецоперацию возле его дома.

За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе педофил изнасиловал школьницу. Молодой человек отправлял девочке видео с порнографией, переписывался с ней о сексе.

Кроме того, во Львове ученик 10-го класса пытался изнасиловать 26-летнюю женщину. Суд признал парня виновным, его приговорили к испытательному сроку.