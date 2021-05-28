Затолкал окровавленную в авто: в Днепре мужчина жестоко избил жену

Фото: Патрульная полиция

В Днепре мужчина избил свою сожительницу, силой усадил ее в автомобиль и увез. К счастью, это увидели прохожие, сообщили в полицию и женщину нашли.

Об этом пишет патрульная полиция области.

Копы рассказали, что вчера, 27 мая, к ним обратился мужчина и рассказал, как на улице мужчина силой посадил женщину в авто ВАЗ 2101 и повез в сторону улицы Канатной. Пострадавшая была вся в крови.

Фото: Патрульная полиция

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Вскоре авто нашли и остановили на улице Васильковской. В салоне была женщина со следами крови на одежде и теле. По ее словам, сожитель избил ее. На место вызвали медиков, женщину госпитализировали. У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и повреждения мягких тканей головы.

Сейчас полиция выясняет детали инцидента.

Напомним, в Одесской области мужчина жестко избил беременную.

Кроме того, в Запорожье мужчина зверски избил жену и бросил умирать в 40 км от дома.