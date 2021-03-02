Зеленский и президент Евросовета приехали на КВПП на Донбассе: фото

Сотрудники гуманитарных миссий рассказали президенту и главе Евросовета о своей работе

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель в рамках сегодняшнего рабочего визита на Донбасс встретились с представителями международных гуманитарных миссий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Встреча проходила на КПВВ "Счастье". В частности, Зеленский и Мишель осмотрели мобильный Центр предоставления административных услуг, подаренный в рамках Программы развития ООН. Такие центры могут ездить и предоставлять качественный сервис людям на местах, которые не могут добраться до стационарных ЦНАП.

/ Фото: president.gov.ua

Представители СММ ОБСЕ также продемонстрировали свои технические возможности – специальные автомобили и беспилотники.

/ Фото: president.gov.ua

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В свою очередь, представители Агентства ООН по делам беженцев рассказали о важности социальной адаптации внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, а работники миссии Международного комитета Красного Креста – о гуманитарных инициативах по защите пожилых жителей линии разграничения.

Представители организаций Danish Demining Group и HALO Trust, которые занимаются проблемой разминирования территорий, отметили важность действующего в Украине закона о противоминной деятельности – он ускорит работы по разминированию на Донбассе и поможет уменьшить количество жертв от взрывов мин.

/ Фото: president.gov.ua

В свою очередь, Владимир Зеленский и Шарль Мишель поблагодарили сотрудников гуманитарных миссий.

"Мы высоко ценим работу гуманитарных миссий на линии разграничения. Вы предоставляете бесценную помощь в реализации наших мирных инициатив и поддерживаете мирное население. Именно ваши инициативы спасают человеческие жизни в сложных условиях прифронтового Донбасса", – сказал президент Украины.

Напомним, что ранее в этот же день Зеленский попросил Мишеля надавить на Россию из-за обострения ситуации на фронте, из-за чего украинская армия продолжает нести потери.