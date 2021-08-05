Зеленский: На Донбассе устоять и остаться в голове, в душе, и в сердце украинцем – сложно

Ведь у каждого жителя "ДНР" или "ЛНР" своя семья, которую нужно кормить

На Донбассе людям приходится выживать в условиях информационных атак и сложной жизни/ Фото: телеканал "Дом"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что важнее вернуть не украинские территории на Донбассе, а людей, которым приходится жить на подконтрольных боевикам территориях.

Об этом глава государства заявил во время интервью телеканалу "Дом".

"Если мы хотим вернуть Донбасс. Территории очень важны, но прежде всего людей. Потому что людям там против информационных атак, и сложной жизни устоять, и остаться в голове, в душе, и в сердце украинцем – сложно", – считает Зеленский.

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По словам президента, людям на подконтрольных боевикам территориям Украины довольно сложно. Они должны выживать. Ведь у каждого жителя своя семья, которую нужно кормить.

"Ну надо кормить ребенка, ну школа, на ней флаг "ДНР". Ну а где? А где учителю работать? Ну вот, идет этот учитель в эту школу. Но это не значит, что он... И там как-то аккуратно надо преподавать, как-то разговаривать с детьми. И каким-то образом помнить, что это дети, и надо постараться дать им объективную информацию. Вот это задача. Вот это – информационная победа. И это гораздо важнее любой пули. Это важнее. И вот такие вещи должны люди внутри Донбасса делать", – уверен президент.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский предрек Путину поражение на Донбассе. Он напомнил, что в 2014 году Россия не смогла захватить юго-восток Украины, а теперь Путину точно ничего не светит.

Тем временем на Донбассе боевики обстреляли мирный дом, есть пострадавшие. Под удар оккупантов попала Красногоровка.