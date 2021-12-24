Зеленский назначил нового председателя Харьковской ОГА

Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова новым главой Харьковской ОГА.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Реклама

Подробности назначения

"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации", – говорится в указе №676/2021.

До этого Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.

Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. В 2004 окончил Национальный университет внутренних дел.

Реклама

В 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел Украины, а с 2008 по 2019 работал в Харьковском университете внутренних дел на разных должностях – от старшего преподавателя до декана факультета.

В последние два года Олег Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.

Напомним, главу Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук, которая попала в скандал с недвижимостью в Крыму, уволили с поста. Такое решение приняло правительство Украины 11 августа.

Реклама

Айна Тимчук

, Айна Тимчук была назначена на должность председателя Харьковской областной государственной администрации вместо Алексея Кучера 27 ноября 2020 года Владимиром Зеленским.

Ее экс-супруг дважды становился фигурантом расследований Bihus.info.

По данным журналистов, он имел очевидный конфликт интересов на прошлой должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА, а также скрыл имущество от НАПК.

Весной харьковские перевозчики обращались к президенту из-за попыток рейдерского захвата автобусных перевозок в области, указывая на Андрея и Айну Тимчук.