Зеленский уволил главу Харьковской ОГА – кто занял место

Временный глава Харьковской ОГА Александр Скакун. Фото: kharkivoda.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Харьковской ОГА Айну Тимчук. В то же время глава государства назначил временного руководителя областной государственной администрации – Александра Скакуна.
Об этом говорится в указе президента.
"Временно возложить исполнение обязанностей главы Харьковской областной государственной администрации на Скакуна Александра Евгеньевича", – говорится в документе.
Скакун занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.
Читайте также:
Могла вести бизнес в Крыму. В Харькове требуют отставки главы ОГА – фото и видео акции
В чем обвинили Тимчук
Накануне харьковские журналисты провели расследование, где шла речь о том, что Айна Тимчук в 2015 году оформила доверенность на своего мужа Андрея Тимчука для продажи ее отеля "Астория" в Крыму, который использовала оккупированная власть.
В этом же расследовании уже бывший муж Айны Тимчук Андрей Тимчук, который возглавляет местную "Укртрансбезопасность", разговаривая с потенциальным покупателем отеля, заявляет, что давал взятки украинским силовикам за закрытие дела о финансировании терроризма из-за ведения бизнеса в Крыму.
Напомним, Айна Тимчук была назначена на должность председателя Харьковской областной государственной администрации вместо Алексея Кучера 27 ноября 2020 года Владимиром Зеленским.
Ее экс-супруг дважды становился фигурантом расследований Bihus.info.
По данным журналистов, он имел очевидный конфликт интересов на прошлой должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА, а также скрыл имущество от НАПК.
Весной харьковские перевозчики обращались к президенту из-за попыток рейдерского захвата автобусных перевозок в области, указывая на Андрея и Айну Тимчук.
- Ранее мы сообщали, что глава полиции Киева Крищенко подал в отставку.
- Также напомним, 4 августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел, который работал с Аваковым с 2014 года.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: