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Зеленский в Одессе поздравил моряков с Днем Военно-Морских Сил (видео)

4 июля, 10:37

Мария Дмитренко

4 июля военные моряки в Украине отмечают свой профессиональный праздник. В торжественных мероприятиях примет участие президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский прибыл в Одессу для участия в праздновании Дня ВМС Украины. Фото: Евгений Назаренко, "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Одесскую область, где примет участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"Я счастлив быть здесь, вместе с вами, стражами морского направления нашего государства. И я счастлив поздравить вас с этим великим праздником – Днем Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины", – сказал Зеленский.

Перед началом торжественных мероприятий на Морвокзале глава государства и военные моряки почтили минутой молчания память погибших коллег.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что национальный флот Украины — это залог обороноспособности и безопасности страны.

Вместе с презиентом в Одессу приехали премьер-министр Денис Шмыгаль, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Программа празднования 4 июля в Одессе:

Торжественные мероприятия пройдут не только в Одессе, но и везде, где базируются подразделения украинского флота.

Ранее мы сообщали, что украинские корабли устроили маневры с эсминцем США.

Также напомним, США до июля передадут Украине патрульные катера Island.

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