Зеваки просто смотрели на умирающего: в Кривом Роге мужчина вернул к жизни утопленника

Отдыхающие заметили, что мужчина плывет по воде вниз головой и достали его на сушу – как его спасали

Мужчина делал непрямой массаж сердца. Фото: Инна Сапига

В Кривом Роге мужчина спас отдыхающего, который едва не утонул. Из воды его вытащили уже без признаков жизни, но окружающие просто смотрели на бездыханное тело.

Об этом рассказала жена спасателя Инна Сапега, пишет Горноспасательный отряд ГСЧС Украины.

Супруги отдыхали на местном карьере и увидели, как в воду полез пьяный мужчина. Спустя некоторое время заметили, что он лежит на воде лицом вниз. Тогда мужчину вытащили из воды.

"Дима (муж девушки, – Ред.) вскочил и побежал к ним. Достали мужчину сине-черного до плеч, лицо и уши тоже были черные, без признаков жизни, не дышал, пульса не было", - рассказала Инна.

Ее муж сразу начал возвращать утопленника к жизни, в то время как окружающие лишь наблюдали, а некоторые и вовсе утверждали, что "все это бесполезно".

Сначала спасатель хлопал мужчину по лицу и спине в надежде, что вода выйдет, но это не помогло. После этого пострадавшего перевернули на спину и начали делать ему непрямой массаж сердца.

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"Нужно было, чтобы кто-то делал искусственное дыхание, а Дима продолжал делать непрямой массаж сердца, но все только стояли и ничего не делали. Мужу пришлось делать все самому. Женщина вызвала скорую. Муж все так же не дышал. И вот, через некоторое время он все-таки пришел в себя", - добавила девушка.

Вскоре на место приехали медики и госпитализировали его.

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