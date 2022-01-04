Жертва или убийца? Эксклюзивные подробности смерти на дискотеке под Николаевом (видео)

Смерть на новогодней дискотеке. 30-летняя жительница Николаевской области ударила ножом односельчанина во время празднования в местном клубе. Это был его нож, и мужчина угрожал им женщине. Она же выхватила оружие и нанесла удар первой. Он – умер на месте, а ей теперь грозит до 15 лет за решеткой. Через что случилось непоправимое? Детали жуткой резни выясняла корреспондентка "Сегодня" Анжела Слободян.

Убийство во время празднования

На скамье подсудимых – 30 летняя Ольга. Женщина нанесла смертельный удар соседу.

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"Сама сообщила, что нанесла ножевое ранение знакомому", — говорит прокурор Мирон Капраль.

Все произошло вблизи сельского клуба во время новогоднего празднования. Свидетели говорят – трагедии предшествовал конфликт на дискотеке. Односельчане поссорились в клубе и вышли выяснять отношения на улицу. Вдруг мужчина выхватил нож, а потом схватил Ольгу за капюшон. Та же защищалась. Выхватила нож и ударила им. Как все происходило – видел директор клуба.

"Указывает, что ножевое ранение пострадавшему женщина нанесла, когда он встал между ними и держал мужчину. То есть опасность женщине со стороны мужчины не угрожала", — рассказал начальник следственного отделения полиции № 5 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области Александр Дирша.

Что говорят родные подозреваемой?

В полиции это назвали умышленным убийством. Родные – в шоке. Дома внучку ждет бабушка Лена. Рассказывает: в тот день Ольга и не собиралась в сельский клуб. Ее пригласила подруга.

"Даже не выпила с нами шампанского детского, пошла туда. Бабушка, можно я пойду? Ну что я скажу, не уходи? И так нигде не ходит. Работа, дети, дом. Если бы знала — не пустила. Кто знал, что так случится, что она его придавила. Если бы к стенке она или чем забрала в истерике надо было выбросить, а он сам напоролся на то чем, ему не посадила, он сам напоролся на него", — говорит бабушка подозреваемой Елена.

Родственники уверены – Ольга не могла нанести смертельный удар умышленно. Просто защищалась.

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Об Ольге односельчане отзываются только хорошо. Заботливая мать двух дочерей. Самостоятельно воспитывала сестер, когда мать бросила семью. Работает бригадиршей на соковом производстве.

"Мать бросила, она осталась с 4 детьми. Двое маминых и двое своих. И она сама их воспитывала", — говорит классный руководитель погибшего Сергей.

Сергей Алексеевич знал обоих – и Ольгу, и погибшего Виктора.

"Он у меня учился до 9 класса. Он сразу сел. Он такой, что в школе был разбойником, потом за кражу, не знаю как. Как я слышал, он сам наскочил на тот нож, тем более то его нож был", — отметил классный руководитель погибшего Сергей.

Что же произошло, мы пытались узнать у брата погибшего, однако тот к нам не вышел.

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Продолжается следствие

Свидетельствовать на суде отказалась и сама Ольга. Ее посадили под ночной домашний арест. Пока будет продолжаться следствие. В полиции говорят, – могут переквалифицировать статью на самозащиту, если Ольга расскажет, как все было, и не будет молчать.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

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