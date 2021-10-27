Жесткий карантин. С 30 октября во Львове будет введена красная зона

Во Львове введут жесткий карантин / Фото: Коллаж: Сегодня
Во Львове с 30 октября введут красную зону и дополнительные карантинные ограничения. В городе наблюдается серьезный рост заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко во время брифинга, передает "Сегодня".
"Завтра утром состоится заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС. Точно будут акцентированы решения по красной зоне, учитывая ту динамику, которая есть на сегодняшний день, мы рассматриваем ряд дополнительных ограничительных мер, которые будут внедрены впоследствии в тот же день, когда будет красная зона. Какие именно ограничения – озвучим после решения комиссии по ТЭБ и ЧС, но уже сегодня мы общаемся со всеми, кого это касается, обсуждаем, какие из этих мер могут быть эффективнее", – рассказал первый заместитель городского головы Львова.
Он добавил, что необходимо ограничить количество коммуникации.
"Сегодня больные коронавирусом попадают в больницу в тяжелом состоянии. Ежедневно мы фиксируем количество умерших от коронавируса 15-20, а то и больше людей", – сказал Москаленко.
В Украине в красную зону переходят еще 7 областей: список
С 30 октября в Украине в красную зону карантина переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.
Что запрещается?
Запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т. д. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы.
Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.
Читайте также:
За прошлые сутки, 26 октября, в Украине зафиксировали 22 574 новых случая COVID-19. Это на 3454 больше, чем сутками ранее.
Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября.