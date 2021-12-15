Жестокое убийство военного под Днепром: задержан подозреваемый

В Днепропетровской области нашли тело военнослужащего / Фото: Коллаж: Сегодня

В Новомосковске Днепропетровской области работники правоохранительных органов задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве военнослужащего.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Как произошло преступление

В ночь с 11 на 12 декабря в съемной квартире Днепра между мужчинами возник конфликт, во время которого нападавший нанес жертве многочисленные удары ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, мужчина завернул тело в ковровое покрытие и вывез на автомобиле за город.

13 декабря около 16:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины на обочине автодороги вблизи пгт Губиниха.

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Что говорят в полиции

Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 48-летний военнослужащий. Уже на следующий день полицейские установили подозреваемого в совершении умышленного убийства – 32-летнего коллегу погибшего по службе.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

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