Жил в полной антисанитарии, без света и тепла: в Запорожской области погиб младенец

В Запорожской области правоохранители расследуют обстоятельства смерти 5-месячного ребенка в городе Каменка-Днепровская. Он скончался в доме без электроснабжения и отопления.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, информация о смерти маленького мальчика поступила к ним 10 марта.

Сотрудники полиции установили, что ребенок жил с матерью и двухлетней сестрой в хозяйственном здании, которое недавно сняла 28-летняя женщина, переехав из города Энергодар. Она нигде не работала, на учете службы по делам детей местной территориальной общины не состояла.

Отмечается, что семья проживала при отсутствии электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии.

По словам матери ребенка, она вернулась от соседки, с которой они выпивали пиво. Она призналась, что дети в течение двух часов находились дома абсолютно одни без какого-либо присмотра. Дальше она накормила младенца, потом уснула, а когда проснулась, обнаружила ребенка мертвым. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

Дальнейшую судьбу двухлетней девочки решит служба по делам детей Каменско-Днепровской территориальной общины. Ее доставили в местную больницу для проведения полного медицинского обследования.

По данному факту открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка.

По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы будет дана окончательная правовая квалификация события.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области младенца закопали на кладбище, копы расследуют возможное убийство.

Также напомним, в Запорожье из-за возгорания подушки 9-месячный ребенок попал в больницу.