Жителей ОРДЛО не будут штрафовать за незаконное пересечение украинской границы из России. Какие условия

Штрафовать не будут, если нарушения произошли по основаниям гуманитарного характера

Может грозить штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан / Фото: коллаж "Сегодня"

С субботы, 24 июля, в Украине вступил в силу Закон Украины №1583, согласно которому людей не будут наказывать за нарушения порядка въезда или выезда с ОРДЛО.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Вниманию жителей временно оккупированных территорий Украины! Согласно Закону Украины №1583, который вступил в силу сегодня, 24 июля, на границе не будут применять меры административного воздействия к лицам, которые по гуманитарным причинам нарушили порядок въезда/выезда на(с) ВОТ Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, законом предусмотрено, что к гражданам Украины, которые проживают в ОРДЛО на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда, не применяются штрафы связанные с нарушением порядка въезда/выезд на временно оккупированную территорию Украины.

В то же время, закон не разрешает пересекать украинскую границу во временно закрытых пунктах пропуска и предусматривает наказание всех лиц, которые нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда с нее. За это им может грозить штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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"Отныне меры админвлияния не будут применять в отношении граждан, совершивших соответствующие нарушения по основаниям гуманитарного характера", - подчеркнули в ООС.

К перечню относится:

обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;

прохождение лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней;

выезд с временно оккупированных территорий лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другой стране, кроме Российской Федерации;

оформление ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

посещение учебного заведения для обучения;

прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации, квалификационной аттестации соискателей профессионального (профессионально-технического) образования, вступительных экзаменов;

воссоединение семьи;

возвращение лица на место своего проживания, с целью принятия наследства.

В ООС сообщили, что лицам, нарушившим порядок выезда или въезда с/на временно оккупированную территорию Украины по основаниям гуманитарного характера, во время прохождения пограничного контроля рекомендуется иметь с собой документы, подтверждающие эти основания.

Напомним, что 22 июля президент Владимир Зеленский подписал закон, который временно разрешает не применять штрафные санкции за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Верховная Рада отменила свободную экономическую зону "Крым". Кроме того, нардепы изменили и правила въезда на оккупированный полуостров для украинцев и иностранцев.