Жителя Винницы приговорили к пожизненному. Подробности жестокого убийства всей семьи

Дело об убийстве четырех человек длилось более двух лет – мужчину признали вменяемым и приговорили к максимальному сроку

В Виннице мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство всей семьи. Он забил молотком свою мать, жену и двух маленьких детей, чтобы начать жить с новой семьей.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала спикер полиции Винницкой области Анна Олийнык.

"Свою больную маму, жену и двух детей он убил молотком. Преступление совершил, чтобы избавиться от своей бывшей семьи и начать жить с новой. Можно сказать, жил среди двух огней", – сказала она.

После жестокой расправы злоумышленник уехал в другую часть города и там на помойке выбросил молоток. После этого пошел покупать новогодние подарки своей другой семье.

По словам полицейской, во время расследования оперативникам пришлось перелопатить тонны мусора на местной свалке, чтобы найти пакет с молотком – орудием убийства. На нем были ДНК подозреваемого, убитых женщин и детей. Только тогда мужчина признался в убийстве.

На суде убийца убеждал судей, что тогда не осознавал своих действий. Однако экспертиза подтвердила, что мужчина вменяемый.

Расследование и суды продолжались более двух лет. Сегодня, 27 апреля, ему объявили приговор – пожизненное заключение.

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