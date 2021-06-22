Живут на бомбах: в Кривом Роге под жилым домом нашли снаряды (фото)

Коллаж "Сегодня"
В Кривом Роге прямо под частным домом обнаружили снаряды времен Второй мировой войны. Хозяин рыл траншею, чтобы проложить коммуникации к дому, и наткнулся на старый боеприпас.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Взрывотехники в земле нашли 14 бомб: две гранаты и 12 пушечных снарядов. Но это не все. Больше, говорят, лежит прямо под постройкой и копать дальше опасно.
Фото – Криворожское районное управление ГСЧС
Фото – Криворожское районное управление ГСЧС
Работы приостановили до завтрашнего дня.
Фото – Криворожское районное управление ГСЧС
Фото – Криворожское районное управление ГСЧС
Напомним, недавно в Одесской области обезвреживали боеприпасы времен Второй мировой войны, которые водолазы-саперы подняли с затонувшего корабля.
Кроме того, на территории школы в Луганской области нашли схрон боеприпасов боевиков. Арсенал был закопан. Среди найденного – патроны и гранатометные отстрелы.
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