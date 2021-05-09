Жуков, свастика и маленькая собачка: чем отличилась в День победы Одесса (видео)

В городе 9 мая не обошлось без провокаций, но в полиции говорят, что все было спокойно, а в соцчетях хвалят правоохранителей

В Одессе в День победы 9 мая ожидаемо не обошлось без стычек и провокаций, хотя правоохранители говорят, что серьезных нарушений не было. А в соцсетях тем временем хвалят полицию – говорят, сработали на отлично.

"Одесса – русский город"?

Днем 9 мая на одесскую Аллею славы кто-то принес портрет Жукова с георгиевской лентой, который правоохранители потребовали убрать, но получили отказ.

Видео: Сегодня

Позже полицейские задержали провокаторов, кричавших: "Одесса – русский город".

Не обошлось и без словесных баталий между приверженцами советско-российской версии Второй мировой войны и людьми, ратующими за примерение и державшими плакат, на котором рядом были изображены советский ветеран и ветеран ОУН-УПА.

Довольно агрессивные пожилые женщины гневно кричали что-то о "бандеровцах", якобы приехавших в Одессу из Львова, а одна из них тыкала в камеру зад своей собачки.

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Также в полиции сообщили о 17-летнем парне, который пришел на Аллею славы со свастикой и пенсионере с георгиевской лентой.

А завершилось все традиционно праздничным салютом.

Что говорят в полиции

В полиции сообщили, что всего в мероприятиях приняли участие около 10 тысяч горожан, а провокаций было немного и они быстро пресекались.

"С людьми проводилась превентивная работа по недопущению нарушений действующего законодательства, в том числе и карантинных норм. Всего за сегодняшний день полицейские привлекли к административной ответственности девять человек, на которых в целом составлен двенадцать административных протоколов и одно постановление", рассказал глава полиции Одесской области", – Олег Бех.

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Также, по его словам, начато два уголовных производства по фактам пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Среди нарушений – мелкое хулиганство, злостное неповиновение законному распоряжению полицейского, нарушение правил карантина людей, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, пропаганда георгиевской ленты и коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Реакции в соцсетях

Журналист Петр Шуклинов по итогам сегодняшних мероприятий в Одессе возмутился устраиваемыми в этот день провокациями и реакцией на них их фактических идейных вдохновителей.

"В дни, когда планета вспоминает миллионы убитых, где-то в Одессе кучка сумасшедших ненавидит Украину и хочет крови и войны. Кучка неадекватов подставляет под удар всю Одессу! И всю страну", – написал он.

В то же время журналист благодарен полиции, которая "жестко задерживала всех провокаторов".

В отношении полиции с ним согласен блогер Сергей Наумович.

"Одесская полиция сегодня заслуживает на похвалу. "Георгиевская" ленточка – через 20 секунд сепар отдыхает в автозаке. "Слава Новороссии!!!", "Одесса – русский город" – аналогично. Быстро, четко, жестко и без размышлений!" – отметил он.

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