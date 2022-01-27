Жуткая стрельба в людей в Днепре: появились фото погибших (18+)

В Днепре задержали солдата, который убил сослуживцев. Фото: коллаж "Сегодня"
В Сети опубликовали фото, на которых можно увидеть погибших во время жуткой стрельбы в Днепре. Также установлены личности умерших.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
Погибшие
- Буганов Александр Александрович – 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула. Остальные данные устанавливаются.
- Левковский Артем Владимирович – 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника стражи. Проживал в г. Олешков Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.
- Драган Александр Александрович – 06.11.1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант. Проживал в г. Днепр, переул. Гражданский, 42. Остальные данные устанавливаются.
- Черник Леонид Леонидович – 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат. Проживал в Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.
- Гражданская погибшая, женщина по имени Вера – 1986 года рождения. Была ли она сотрудницей завода — устанавливается.
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Погибшие во время стрельбы в Днепре. Фото: "Днепр оперативный"
Пострадавшие
- Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 г. р.
- Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 г. р.
- Семенченко Игорь Андреевич, 1997 г. р.
- работница завода Шарова Жанна Геннадиевна.
- Мачула Евгений Сергеевич, 08.07.2001 г. р.
Солдат задержан
В Днепре задержали солдата, который стрелял по сослуживцам рано утром 27 января. Автомат был при нем.
"Сегодня" в правоохранительных органах сообщили, что преступника поймали патрульные в попутке, в которой он ехал. Это произошло в поселке Подгородное.
Задержание произошло 27 января в 9:30 на ул. Крайней. В полицию поступило более десяти вызовов от людей, сообщивших о подозрительных лицах.
Подробности трагедии
Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял в оружейке автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу.
Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены.
Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения.
Во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения.
Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года.
"Был задействован в охране "Южмаша". Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей", – рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук.
По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
"Характеризовался положительно. Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом",- сказал нам спикер НГУ Руслан Музычук.
Жизни раненым угрозы нет, у них ранения конечностей.
На момент стрельбы в караульном помещении находились 22 солдата, двоим удалось выбежать и вызвать скорую и полицию. На данный момент на месте стрельбы установлен полицейский кордон, работают правоохранители и нацгвардейцы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).
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