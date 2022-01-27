Жуткая стрельба в Днепре. Появилось видео задержания 20-летнего солдата

В Днепре задержали 20-летнего Артемия Рябчука. Фото: коллаж "Сегодня"
В Сети опубликовали видео задержания Артемия Рябчука, который устроил страшную стрельбу по сослуживцам 27 января в Днепре. Парня поймали в поселке Подгородное.
Соответствующий ролик разместили в Telegram-канале APnews.
На кадрах можно увидеть, как Рябчука задержали и повалили на землю.
Ранее сообщалось, что солдат Нацгвардии Артемий Рябчук сам связался с правоохранителями и сдался им.
Парень, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.
Расследование в отношении стрелка будет осуществляться по факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 408 УК Украины).
Подробности ЧП
- Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
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