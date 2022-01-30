Жуткое ДТП под Львовом. В каком состоянии пострадавшие

На международной трассе Киев – Чоп перевернулся рейсовый автобус / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львовской области в селе Хватов автобус слетел в кювет. На момент аварии в салоне было 40 пассажиров – из них 14 травмировалось.

Об этом пишет "Сегодня".

Реклама

Что говорят в больнице?

Заведующий хирургией Первого Территориального медицинского объединения Львова Игнат Герич рассказал, что в целом у пациентов преобладает тяжелая сочетанная травма тела.

"Повреждение грудной клетки у всех пациентов, перелом ребер у некоторых пациентов, гемотораксы, а также есть пациентка со сломанным тазом", – сказал врач.

Что выяснили полицейские?

Водителю автобуса 34 года, он житель Ровенской области. По его словам, автобус исправный, все пассажиры застрахованы, а его просто занесло на скользкой дороге, так как ночью во Львовской области шел дождь со снегом и был мороз.

"Водителей удостоверяли обоих. Они находятся в трезвом состоянии. Дорожное покрытие было покрыто рыхлым снегом. Водитель объясняет, что из-за погодных условий не смог среагировать, и его занесло в кювет", – сказал следователь Бродовского отделения полиции Павел Шелест.

Что рассказал пассажир автобуса?

Пассажир автобуса Сергей Лещенко рассказал о том, что спал у окна с правой стороны автобуса.

Реклама

"У меня ушиб грудной клетки. Поскольку я был с правой стороны, автобус опрокинулся на правую сторону и на меня упали два человека сверху. Меня придавило. Двое были более такие тяжелые, их первых забрали. А мы могли ходить, поэтому сами вышли", – рассказал пассажир.

ДТП под Львовом

В селе Хватов Львовской области на международной трассе Киев – Чоп перевернулся рейсовый автобус, который вез людей из Харькова в Польшу.

На момент ДТП в салоне было 40 пассажиров – из них 14 травмировалось.

На месте работали несколько карет скорой помощи, спасатели и полиция. К счастью, все пассажиры остались живы.

Пострадавших госпитализировали в 3 медицинских учреждения – 2 районные больницы и одну во Львове.

В полиции открыли уголовное производство. Максимальное наказание – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Ранее мы писали: