Во Львовской области фура на скорости снесла столб и влетела в магазин – погибли люди (фото, видео)

Жуткое ДТП во Львовской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львовской области в результате ДТП погибли четыре человека – полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Авария произошла на улице Самборской в ​​городе Рудки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

Водитель тагяча Renault не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин.

"От телесных повреждений, полученных в результате ДТП, водитель грузовика и две женщины погибли на месте происшествия. Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которая была доставлена ​​в больницу. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая умерла в медучреждении", – говорится в сообщении.

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Последствия ДТП. Фото: Нацполиция Львовской области/Facebook

Свидетели говорят, что сразу после аварии очевидцы самостоятельно отодвинули грузовик и достали из-под него тела погибших и травмированных.

Провода электроопоры лежат прямо на асфальте. Фото: Нацполиция Львовской области/Facebook

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.