Во Львовской области фура на скорости снесла столб и влетела в магазин – погибли люди (фото, видео)

Жуткое ДТП во Львовской области. Фото: коллаж "Сегодня"
Во Львовской области в результате ДТП погибли четыре человека – полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Авария произошла на улице Самборской в городе Рудки.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.
Водитель тагяча Renault не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин.
"От телесных повреждений, полученных в результате ДТП, водитель грузовика и две женщины погибли на месте происшествия. Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которая была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая умерла в медучреждении", – говорится в сообщении.
Свидетели говорят, что сразу после аварии очевидцы самостоятельно отодвинули грузовик и достали из-под него тела погибших и травмированных.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.
Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.