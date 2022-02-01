Зима отступает: когда в Карпаты придет потепление

Осадков сегодня синоптики не обещают / Коллаж "Сегодня"

Погода в Карпатах сегодня, 1 февраля, будет морозной и немного солнечной. Днем осадков ждать не стоит. Также синоптики не прогнозирую ветер.

Об этом сообщает sinoptik.

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Сегодня в западных областях Украины облака затянуть небо на целый день, однако иногда будет выглядывать и солнце. Ветер будет западный. Осадки в Карпатах были ночью, но днем снега ждать не стоит.

Температура воздуха будет колебаться от 5 градусов мороза до 2 градусов выше нуля.