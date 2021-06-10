"Золотого" экс-замглавы Николаевской ОГА оправдали: как развалилось дело

Судья рассказал, что ему помешало вынести Николаю Романчуку обвинительный приговор, а прокуратура собирается обжаловать вердикт суда

Николай Романчук получил шанс вернуть изъятые капитал, золото и антиквариат. Фото: скриншот

Бывшего заместителя главы Николаевской обладминистрации Николая Романчука, которого судили за крупную взятку, отпустили на волю и вернут все изъятое имущество.

Корреспонденты "Сегодня" выяснили, почему развалилось громкое дело о взятке, и что говорят прокуроры и сам Романчук.

Пять лет суда

Николай Романчук говорит, что пострадал из-за дурной репутации. Из 3 тысяч контактов в его телефоне друзей остались только 30.

"Это настоящие друзья, которые остались. Такие события определяют друзей на честность", – говорит оправданный чиновник.

Пять лет следствия и судебного разбирательства – Николая Романчука задержали в июне 2016 года по обвинению в получении 90 тыс. долларов взятки. Все это время он отрицал свою вину.

"Я не виновен. Покажите мне человека, который давал мне деньги, сколько денег. И последний аргумент – меня связывали с человеком, которого я в глаза не видел. Я не знаю, кто он такой", – говорит Романчук.

Судья в недоумении

Обвинение вину Романчука не доказало, а суд оправдал полностью. Когда зачитывали решение, экс-чиновник не сдерживал слез.

"Мы не можем сказать, был ли факт взятки или не был, поскольку органы, не имеющие полномочий расследовать это уголовное производство, что-то там сделали", – говорит судья Центрального районного суда Николаева Владимир Алейников.

Он не понимает, почему доказательства собирала и обвиняла военная прокуратура. К тому же, именно она переквалифицировала дело с тяжелой статьи (15 лет лишения свободы) на штраф.

"Возможно это было стремление некоторых правоохранителей установить истину. Не могут органы неуполномоченные, не имеющие навыков и возможности, расследовать эти преступления", – добавляет судья Алейников.

Будет апелляция

Но радость оправданного чиновника может оказаться преждевременной.

"Указанное судебное решение должно быть пересмотрено. Я с ним лично, с процессуальными выводами суда, не согласен. Поэтому данное решение будет обжаловано в апелляционном порядке", – предупредил прокурор специализированной прокуратуры в военной и обороны сфере Южного региона Сергей Яровой.

После апелляции и кассации суд должен снять арест и вернуть все изъятое имущество – деньги, золото и антиквариат. Сам оправданный говорит, что не богат, а деньги заработал еще до чиновничества.

"Я был 18 лет директором. На сегодняшний день зарплата руководителя завода в несколько раз больше всех губернаторов вместе взятых. Им позволено обогащаться, а мне нет?" – жалуется Николай Романчук.

Бывшая подчиненная и нынешняя соседка Романчука Анна Олемская не верит, что такое состояние можно было заработать честным путем.

"Какие средства надо иметь, чтоб настроить такое в то время. Оправдали – пусть живет дальше. Самое главное – чтобы его совесть была чиста", – говорит женщина.

Теперь Романчук ждет, когда закроют открытые в отношении него дела. А потом обещает пригласить журналистов к себе домой и показать, какое добро нажил за годы работы.

Напомним, в конце прошлого года бывший чиновник "Николаевоблэнерго" пытался подкупить главу Фонда государственного имущества, но попался на горячем.

А в этом месяце заместителя главы Черниговской ОГА и его сообщника задержали за требование взятки за приватизацию отеля.

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