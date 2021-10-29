Зонтики не понадобятся! Прогноз погоды во Львове на 29 октября (карта)

Осадков в течение дня не прогнозируют/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 29 октября, во Львове ожидается сухая и теплая погода. Прогнозируют переменную облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, в этот день во Львове температура будет колебаться от +15 до +17 градусов. Ветер-юго-восточный, 3-8 м/с. Осадков не предвидится.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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