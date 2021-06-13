Звали на помощь: в Запорожье на центральном пляже утонул ребенок

Медики приехали слишком поздно и после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть

Центральный пляж Запорожья, на котором погиб мальчик. Фото: Первый Запорожский

В Запорожье 13 июня на центральном пляже утонул подросток. На пляже было много людей, но никто не думал, что парень действительно тонет.

Об этом сообщает сайт 061.

Местные жители вытащили на берег тело парня 2006 года рождения.

После прибытия медиков и проведения реанимационных мероприятий они констатировали смерть парня.

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Как сообщают некоторые СМИ, его друзья звали на помощь взрослых, но те подумали что они шутят.

Напомним, в Покрове Днепропетровской области 8-летнего мальчика, который потерялся неделю назад, нашли мертвым. Кинолог со служебной собакой обнаружил тело ребенка в канализационном коллекторе недалеко от места проживания.

Подозреваемый в убийстве – один из ухажеров его матери. На такой поступок мужчина решился после ссоры с возлюбленной – она якобы отказала ему в близости.